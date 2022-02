Sportrechte: SRG will Rechte an Champions League zurück

Viele Aushängeschilder haben SRF Sport zuletzt verlassen – darunter Jann Billeter und Stefan Bürer (persoenlich.com berichtete). Dass das Medienhaus TV-Übertragungsrechte an die Konkurrenz verloren hat, spielte wohl oft eine wichtige Rolle. Nun sagt Sportchef Roland Mägerle in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen, dass sich die SRG wieder um die Rechte an der Champions League, der europäischen Fussball-Königsklasse, bemühen werde: «Eine Garantie kann ich aber nicht geben, dass wir die Champions League ab der Saison 2024/25 wieder im Programm haben werden.»

Mägerle, der auch die Business Unit Sport der SRG leitet, betont betreffend Übertragungsrechte im Sport: «Unser Portfolio ist grösser denn je. Und es ist uns gelungen, wichtige Rechte langfristig zu sichern.» Konkret: Im Fussball die Spiele der Nationalmannschaft bis 2028 sowie jene der Super League. Auch Schwingen konnte verlängert werden.

Ebenso gesichert habe man sich die Rechte am Wintersport bis 2028 sowie an den olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. In diesem Jahr würde man zudem die Ausschreibung für 2026 und nachfolgende Spiele erwarten, so Mägerle weiter. Er dementiert im Interview denn auch, dass die Olympischen Spiele irgendwann nicht mehr auf SRF zu sehen sein werden: «Olympia gehört zu unserem Auftrag und soll fester Bestandteil unseres Programms bleiben.»

Leicht tiefere Kosten für Peking 2022 als 2018

Apropos Olympische Spiele: Mägerle legt gegenüber den CH-Media-Zeitungen offen, dass die aktuell laufenden Winterspiele in Peking SRG insgesamt 18,4 Millionen Franken kosten würden. Damit seien die Kosten leicht tiefer als jene für die Winterspiele 2018 in Südkorea.

Mägerle erklärt zudem, weshalb die SRG an den Spielen in Peking im Gegensatz zur Fussball-EM 2021 auf ein Studio vor Ort setzt, wie dies seit 2002 an Winterspielen immer der Fall ist: «Es ist authentischer. Unsere beiden Anchor-Moderatoren Annette Fetscherin und Sascha Ruefer können den Schweizer Athletinnen und Athleten vor Ort den Puls fühlen. Dieser Mehrwert rechtfertigt die Kosten.» (tim)