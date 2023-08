Medienpolitik: SSM und Syndicom stellen sich gegen Halbierungsinitiative

SRF Meteo

Bucheli entschuldigt sich für Prognosefehler

Die Vorhersage von zu hohen Temperaturen etwa für Küstenorte am Mittelmeer in den letzten Wochen würden auf technische Fehler zurückgehen, sagte der SRF-Meteorologe am Mittwochabend.