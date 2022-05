Energy: St. Galler Radiosender ist nun on air

Nach Energy Zürich, Energy Bern, Energy Basel und Energy Luzern wurde mit Energy St. Gallen am Freitag die fünfte Energy-Radiostation in der Deutschschweiz lanciert (persoenlich.com berichtete). Das Pop-up-Radiostudio befindet sich an zentraler Lage mitten in der St. Galler Altstadt. Morgenshowmoderatorin Aline Rutishauser ist erleichtert: «Der Sendestart ist mehr als geglückt und die intensiven Vorbereitungen in den letzten Wochen haben sich gelohnt. Ich war sehr nervös, bin jetzt aber umso glücklicher, dass wir die Feuertaufe und Geburt des neuen Babys derart gut gemeistert haben. Die Teamleistung war schlicht grossartig.»

Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen, war der erste Live-Gast. Er ist ebenfalls begeistert: «Ich finde es grossartig, dass die Ostschweiz einen neuen Radiosender hat. Energy bringt mit Sicherheit frischen Wind in die Region. Und wir haben mit Energy St. Gallen einen neuen starken Partner, mit welchem wir unsere beiden Marken in der Region verankern und neue Zielgruppen erreichen können». Energy konnte mit dem FC St. Gallen in den vergangenen Wochen eine strategische Partnerschaft entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zusammenarbeit beinhalte diverse programmliche Integrationen rund um On-air-Formate, redaktionelle Berichterstattungen und Fussball-Livesendungen, aber auch weitergehende Aktivitäten rund um Events und Partnerschaften.

Nicht nur akustisch, sondern auch visuell ist Energy in St. Gallen angekommen, wie es weiter heisst. Getreu dem Motto «Voll bi dir» wurden zahlreiche St. Gallerinnen und St. Galler mit einer Kreide-Guerilla-Aktion auf den Sendestart aufmerksam gemacht (siehe Bild unten). Zudem ehrte Energy St. Gallen die FCSG-Fussballhelden bereits vor dem grossen Endspiel mit der «Zigistrasse» oder der «Görtlergasse» und vielen weiteren neuen Strassennamen, welche aktuell in der ganzen Stadt St. Gallen zu sehen sind.

Der neue Radiosender ist über DAB+ in der ganzen Ostschweiz und via Energy-App und Webseite weltweit empfangbar. (pd/cbe)