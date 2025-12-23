Inside Paradeplatz

Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Dem Journalisten Lukas Hässig, der das News-Portal Inside Paradeplatz betreibt, wurde Verletzung des Bankgeheimnisses vorgeworfen. Die Einstellung des Verfahrens ist noch nicht rechtskräftig.

Lukas Hässig am 19. Juni 2025 an einer Medienkonferenz der Schweizerischen Nationalbank. (Bild: Keystone/Michael Buholzer)