01.10.2025

Steffi Buchli übernimmt im Auftrag von Marion Horn, der Vorsitzenden der Bild-Chefredaktionen, Verantwortung für das Thema Newsroom-Transformation. Sie hatte Ringier Medien Schweiz, wo sie zuletzt in der Geschäftsleitung sass, per Ende Mai verlassen (persoenlich.com berichtete).

«Berlin is calling», so Buchli in einem LinkedIn-Post am Mittwochnachmittag. «Ich werde bei Bild und Sport Bild die Newsroom-Transformation vorantreiben. Redaktionen und Arbeitsumfelder zukunftsfähig machen – darauf lag in den letzten Jahren mein Fokus. Das Thema wird mich also auch in Zukunft beschäftigen.»



Die heute 47-Jährige stiess 2020 als Sport-Chefredaktorin zur Blick-Gruppe. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete sie die digitale Transformation von Blick Sport und war am Aufbau von Ringier Medien Schweiz sowie an der Entwicklung einer redaktionellen Content-Strategie beteiligt. Im Zuge einer Reorganisation verliess Buchli das Unternehmen.

Vor ihrer Zeit bei Ringier war Buchli Programmchefin des privaten Sport-TV-Senders MySports. Schweizweite Bekanntheit erlangte sie als Sportmoderatorin bei SRF, wo sie 13 Jahre unter Vertrag stand. (pd/cbe)

