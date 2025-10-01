01.10.2025

Axel Springer

Steffi Buchli geht zu Bild

Die frühere Chief Content Officer von Ringier Medien Schweiz wechselt nach Berlin. Steffi Buchli gab ihren neuen Job bei Axel Springer am Mittwoch auf LinkedIn bekannt.
Publiziert am 01.10.2025

Steffi Buchli übernimmt im Auftrag von Marion Horn, der Vorsitzenden der Bild-Chefredaktionen, Verantwortung für das Thema Newsroom-Transformation. Sie hatte Ringier Medien Schweiz, wo sie zuletzt in der Geschäftsleitung sass, per Ende Mai verlassen (persoenlich.com berichtete).

«Berlin is calling», so Buchli in einem LinkedIn-Post am Mittwochnachmittag. «Ich werde bei Bild und Sport Bild die Newsroom-Transformation vorantreiben. Redaktionen und Arbeitsumfelder zukunftsfähig machen – darauf lag in den letzten Jahren mein Fokus. Das Thema wird mich also auch in Zukunft beschäftigen.»

Die heute 47-Jährige stiess 2020 als Sport-Chefredaktorin zur Blick-Gruppe. In den vergangenen fünf Jahren verantwortete sie die digitale Transformation von Blick Sport und war am Aufbau von Ringier Medien Schweiz sowie an der Entwicklung einer redaktionellen Content-Strategie beteiligt. Im Zuge einer Reorganisation verliess Buchli das Unternehmen.

Vor ihrer Zeit bei Ringier war Buchli Programmchefin des privaten Sport-TV-Senders MySports. Schweizweite Bekanntheit erlangte sie als Sportmoderatorin bei SRF, wo sie 13 Jahre unter Vertrag stand. (pd/cbe)

Stefan Baumgartner
01.10.2025 17:11 Uhr
Ist ein Wechsel fast wie beim Fussball: Bestimmt hat der publizistische Wert den Ausschlag gegeben!