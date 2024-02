News-Medien: Stellenabbau auch in den USA

Zu den Redaktionen, die im Januar am stärksten betroffen waren, gehört die Los Angeles Times, die am 25. Januar 115 Arbeitsplätze abbaute, etwa 20 Prozent des Personals. Die abrupte Entlassung von 300 Mitarbeitern des Nachrichtenprotals The Messenger am 1. Februar ist nicht mitgezählt. Das erst acht Monate alte Portal wurde ganz heruntergefahren.

Dieser Abbau ist Teil einer grösseren Entlassungswelle, die in den USA ansässige Unternehmen verschiedener Branchen getroffen hat. «Diese Entlassungen werden auch durch allgemeinere Wirtschaftstrends und einen strategischen Wandel hin zu verstärkter Automatisierung und KI-Einführung in verschiedenen Sektoren vorangetrieben, obwohl Unternehmen in den meisten Fällen Kostensenkungen als Hauptgrund für Entlassungen nennen», sagt Andrew Challenger, Senior Vice Präsident von Challenger, Gray & Christmas. (pte/spo)