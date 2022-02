Telebasel: Stephan Werthmüller neu im Stiftungsrat

Im Stiftungsrat der Stiftung Telebasel nimmt neu Wirtschaftsfachmann Stephan Werthmüller Einsitz. Der 66-Jährige übernimmt dort das Ressort Finanzen und Compliance, wie es in einer Mitteilung heisst. Stiftungsratspräsident Niggi Tamm sagt zum Neuzugang: «Wir sind sehr froh, mit Steffi Werthmüller einen ausgewiesenen Finanzfachmann gefunden zu haben. Er wird unser Gremium ideal ergänzen.»

Werthmüller nahm nach seinem Wirtschaftsstudium an der Uni Basel und der Weiterbildung zum Steuerexperten verschiedene Funktionen als Finanzchef in der Handels-, Sport- und Kulturbranche wahr. Er ist Gründer und VR-Präsident des Musikfestivals Baloise Session, Stiftungsrat des Kunstmuseums Basel und Verwaltungsrat des KKL in Luzern.

Die Stiftung Telebasel hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale Meinungs- und Medienvielfalt zu fördern. Sie betreibt das konzessionierte Regionalfernsehen Telebasel und ist Eigentümerin des Basler Kabelnetzes. Der Stiftungsrat wird von Niggi Tamm präsidiert, weitere Mitglieder sind Mathias F. Böhm, Philipp Cueni, Barbara Gutzwiller-Holliger, Elisabeth Pestalozzi, Franz Saladin, Caroline Thoma und Nadine Zollinger-Pittori. (pd/cbe)