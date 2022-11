Bajour: Stiftung spricht Gelder für weitere drei Jahre

von Michèle Widmer

Drei Jahre nach dem Start hat das Onlineportal Bajour eine neue Finanzierungsrunde gesichert. Die wichtigste Geldgeberin, die Stiftung für Medienvielfalt, unterstützt das Onlinemedium für weitere drei Jahre, wie diese Woche verkündet wurde.



Wie hoch die Summe ist, verrät Chefredaktorin Andrea Fopp auf Anfrage nicht. «Der Beitrag bewegt sich vorerst im Bereich der bisherigen Unterstützung», sagt sie. Bajour habe bereits in den ersten drei Jahren einen wesentlichen Teil der Einnahmen selbst erwirtschaftet und das Ziel sei, diesen Beitrag in Zukunft noch zu steigern. Deshalb sei die Stiftungsunterstützung degressiv und soll sich mittelfristig auf einem tieferen Niveau einpendeln.



Aus diesem Grund intensiviert Bajour den Kampf um neue Member und Gönnerinnen. Zurzeit sind 3000 davon an Bord. Um das Jahresziel 2022 zu erreichen, müssen bis Ende Jahr 600 Personen dazukommen. Seit Start der Kampagne am Montag konnten 170 zahlende Mitglieder gewonnen werden, wie Bajour am Donnerstag mitteilt. Um sich finanziell breiter aufzustellen, setzt Bajour künftig zudem vermehrt auf Sponsorings – etwa im Briefing.



Für Bajour strategisch wichtig sind künftig die Standbeine Newsletter (Briefings), lokale, konstruktive Debatte (Frage des Tages), Nachwuchsförderung und journalistische Recherchen. Letzteres bezeichnet das Medium als «Ausbildungsoffensive». «Wir spüren in Basel den Fachkräftemangel, es ist schwierig, erfahrene Journalistinnen und Journalisten zu finden», sagt Fopp dazu. Also bilde man sie selber aus und suche junge Menschen, die Lust auf Journalismus haben. In diesem Rahmen beschäftigt Bajour zurzeit die drei Trainees Michelle Isler, Ernst Field und David Rutschmann. Insgesamt besteht die Redaktion laut Impressum aus zehn festangestellten Mitarbeitenden.