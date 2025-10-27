Publiziert am 27.10.2025

Der Anteil News-Deprivierter nahm verglichen mit dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte zu, wie aus dem diesjährigen «Jahrbuch Qualität der Medien» des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) der Universität Zürich hervorgeht. Demnach zählen 46,4 Prozent der Schweizer Bevölkerung inzwischen zu dieser Gruppe: ein Allzeithoch.

In der am Montag veröffentlichten Studie kamen die Forschenden zudem zum Schluss, dass die Nachrichtennutzung direkt mit dem Wissen über aktuelle Geschehnisse zusammenhängt. Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung wiesen jene, die selten oder kaum journalistische Medien konsumieren, ein deutlich geringeres Wissen über politische und gesellschaftliche Themen auf.

Soziale Medien reichen nicht

In einem Wissensquiz beantworteten die News-Deprivierten im Durchschnitt 6,6 von 16 Politikfragen richtig. Von den acht Softnewsfragen wussten sie zu durchschnittlich 3,5 die Antwort. Etwas besser schnitten jene Subgruppen ab, die Nachrichten (News) ausschliesslich oder mehrheitlich via soziale Medien konsumieren. Verglichen mit den anderen Repertoires fielen aber auch diese Gruppen ab.

Abgesehen vom Wissen erkannte das Fög auch bei weiteren demokratierelevanten Faktoren Muster. So vertrauen News-Deprivierte der Politik und den Medien weniger, beteiligen sich seltener am politischen Prozess und fühlen sich der demokratischen Gesellschaft weniger verbunden. Eine generelle Ablehnung demokratischer Werte entnahmen die Forschenden diesen Resultaten aber nicht.

KI profitiert von Journalismus

Weiter untersuchte das Fög im Rahmen der jährlichen Studie erstmals, auf welche Datengrundlage Chatbots mit künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT oder Perplexity bei Fragen zu aktuellen Themen zurückgreifen. Sie kam zum Schluss: Mindestens zwei Drittel der ausgewiesenen Quellen stammen von journalistischen Medien. Teilweise würden auch Medien zitiert, die den Zugriff für Chatbots blockieren.

Damit sei KI für den Journalismus Chance und Gefahr zugleich. Zwar würden 87 Prozent der Medienschaffenden KI-Tools zur Unterstützung nutzen. Gleichzeitig «profitieren KI-Anbieter in hohem Mass von journalistischen Inhalten – ohne dass Medienhäuser eine Entschädigung dafür erhalten», liess sich Fög-Direktor Mark Eisenegger zitieren.

Ausserdem bestätigte die Studie eine Reihe von Langzeittrends: Die publizistische Qualität sei zwar verglichen mit dem Vorjahr stabil geblieben, langfristig zeigten sich aber Einbussen bei den Einordnungsleistungen und der geografischen Vielfalt. Die finanzielle Lage von publizistischen Medien bleibe zudem angespannt, obwohl die Zahlungsbereitschaft für Online-News erstmals seit vier Jahren um fünf Prozentpunkte gestiegen sei. (sda/nil)