SRG: Studiobau auf Eis gelegt

Im Rahmen des Sparprogramms hat die SRG den Bau des Studios «SRF Next» eingestellt. Das Studio sollte im Leutschenbach am heutigen Ort des Studio 1 stehen und 2024 bezugsbereit sein sollen, wie die «Schweiz am Wochenende» schreibt.

Die gesamten Bausummen für den Leutschenbach seien zwar ein Betriebsgeheimnis, laut der SRG-Trägerschaft der Region Bern lägen die Investitionen aber bei 200 Millionen Franken. Dazu gehört auch das neue Studio, das bis in einem Jahr komplett bezogen werde. Diese Schätzung sei aber schon überholt.

In Basel eröffnet die SRG bereits nächste Woche ein neues Studio. Im Hochhaus von Herzog & de Meuron beim Bahnhof entstehe ein Redaktionszentrum für die vereinte Kulturabteilung. Darin sollen 300 der insgesamt 6000 Mitarbeitenden arbeiten. Die Summe für dieses Projekt betrage 27 Millionen Franken, laut «Schweiz am Wochenende» sei das nur eine Randnotiz in der gesamten Baurechnung der SRG. Zudem investiert das Unternehmen auch in der Romandie in Immobilien. (log)