Tamedia: Sven Behrisch verlässt Das Magazin

Mit einem Beitrag zu Männerbrüsten verabschiedete sich Sven Behrisch am Samstag von Das Magazin. In seinem Editorial würdigte Chefredaktor Bruno Ziauddin Behrischs «glänzend geschriebene» und «gerissen komponierte» Texte. Der 46-Jährige war 2015 zur Redaktion gestossen (persoenlich.com berichtete). Zuvor hatte er als freier Autor Texte für die Tamedia-Publikation geliefert.
Nun kehrt Behrisch zum Feuilleton der Zeit zurück, wofür er bereits zwischen 2008 und 2012 als freier Mitarbeiter tätig war. Behrisch studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Altphilologie und Rhetorik in Tübingen, Hamburg und Rom. Zudem besuchte er die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. (spo)