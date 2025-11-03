03.11.2025

Tamedia

Sven Behrisch verlässt Das Magazin

Der Journalist wechselt zum Feuilleton der Zeit. Er war seit 2015 Teil der Magazin-Redaktion.
Sven Behrisch hatte bereits als freier Mitarbeiter für das Feuilleton der Zeit gearbeitet. (Bild: zVg/Tamedia)
Publiziert am 03.11.2025

Mit einem Beitrag zu Männerbrüsten verabschiedete sich Sven Behrisch am Samstag von Das Magazin. In seinem Editorial würdigte Chefredaktor Bruno Ziauddin Behrischs «glänzend geschriebene» und «gerissen komponierte» Texte. Der 46-Jährige war 2015 zur Redaktion gestossen (persoenlich.com berichtete). Zuvor hatte er als freier Autor Texte für die Tamedia-Publikation geliefert.

Nun kehrt Behrisch zum Feuilleton der Zeit zurück, wofür er bereits zwischen 2008 und 2012 als freier Mitarbeiter tätig war. Behrisch studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Altphilologie und Rhetorik in Tübingen, Hamburg und Rom. Zudem besuchte er die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. (spo)


