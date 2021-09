Tamedia: «Tages-Anzeiger Youth Lab» ist gestartet

Was können wir von Jugendlichen in Bezug auf ihre aktuellen und künftigen Anforderungen an (digitale) Produkte und Dienstleistungen lernen? Welchen Beitrag können unsere Medien leisten, um eine verlässliche Begleitung im digitalen Informationsumfeld von Jugendlichen darzustellen? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum des «Tages-Anzeiger Youth Lab», an welchem 30 Jugendliche aus der ganzen Schweiz im Alter zwischen 16 und 19 Jahren teilnehmen.

Nachdem der Start aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, ist es nun soweit: Ab Mittwoch bis im Dezember finden wöchentliche Sessions statt, heisst es in der Mitteilung. Redaktoren, Produktmanagerinnen und Marketingfachleute von ganz Tamedia werden in insgesamt 13 Workshops mehr über die Bedürfnisse der Jugendlichen erfahren, im Dialog neue Zukunftsideen entwickeln und gemeinsam Inhalte und Produkte kreieren. Gleichzeitig erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, hinter die Kulissen eines grossen Medienhauses zu blicken und selbst einmal in die Rolle einer Journalistin, eines Produkt- oder Social-Media-Managers zu schlüpfen.

Verantwortet wird das «Tages-Anzeiger Youth Lab» intern von Katharina Graf, Leiterin Blogs beim Tages-Anzeiger und Adrian Zurbriggen von der Chefredaktion Tamedia. Sie werden unterstützt von den Co-Chefredaktoren des Tages-Anzeigers, Priska Amstutz und Mario Stäuble.

Konzipiert wurde das «Tages-Anzeiger Youth Lab» von Sandra Cortesi, die auch die Umsetzung eng begleitet. Die in Kolumbien aufgewachsene Schweizerin leitet seit dreizehn Jahren das Youth & Media Projekt am Berkman Klein Center for Internet & Society an der Harvard University. Sie verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und begleitete bereits das Youth Lab von 20 Minuten vor drei Jahren. (pd/wid)