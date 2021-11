Am Donnerstag soll die Tagung «Fachjournalismus Schweiz» vom Verband Schweizer Fachjournalisten SFJ stattfinden. Nun haben sich die Organisatoren entschieden, den Anlass auf das Frühjahr 2022 zu verschieben – «aufgrund der aktuell angespannten epidemiologischen Lage», wie es in einer Mitteilung heisst.

Man bedauere den Entscheid und die kurzfristige Absage sehr, denn das Programm wäre äusserst spannend und informativ gewesen, schreiben die Organisatoren. Man versuche, das Programm so weit wie möglich auf den neuen Termin zu übertragen. Das neue Datum werde so schnell wie möglich bekanntgegeben.



In diesem Zusammenhang wird auch die Verleihung des SFJ-Awards 2021 abgesagt. Der Preis wird aber in diesem Jahr dennoch verliehen. Die Preisträger, die zur Veranstaltung eingeladen gewesen wären, werden individuell kontaktiert und über ihr Ergebnis und den gewonnenen Preis informiert. (pd/wid)