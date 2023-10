Fenster zum Sonntag: Talkmaster Ruedi Josuran geht nach 15 Jahren

Im Sommer 2024 wird es in der Moderation des Fenster zum Sonntag-Talks einen Wechsel geben: Ruedi Josuran geht nach dereinst 15 Jahren auf Sendung in Pension, wie es in der Mitteilung heisst.

Jedes zweite Wochenende ist Ruedi Josuran im Schweizer Fernsehen präsent – seit Sommer 2009 moderiert er die Sendung Fenster zum Sonntag-Talk. Im kommenden Sommer wird er pensioniert. «15 Jahre auf Sendung – das ist länger, als ich mir je vorgestellt habe» sagt Ruedi Josuran. Bis es aber soweit ist, wird er wie gewohnt die Talksendung moderieren: mit viel Empathie, Interesse und Gespür für seine Gäste.

Eine neue Moderatorin oder Moderator wird derzeit per Stellenausschreibung und mittels Casting gesucht. Die Verantwortlichen bei ERF Medien nehmen sich die dafür nötige Zeit und gestalten den Wechsel so, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, heisst es weiter.

Bis zum Sommer 2024 wird sich für die Zuschauerinnen und Zuschauer daher nichts ändern. Und auch nach dem Wechsel wird der Fenster zum Sonntag-Talk weiterhin als Gespräch mit einem oder mehreren Gästen ausgestrahlt. Der Fokus liegt dabei auf authentischen Lebensgeschichten und Glaubenserfahrungen der eingeladenen Personen. (pd/wid)