SRF: Tamara Wolf wird Ski-Expertin

In knapp zwei Monaten startet die neue Skisaison. Neu ergänzt die ehemalige Skirennfahrerin Tamara Wolf das SRF-Kommentatorenteam im Ski alpin als Expertin für die Frauenrennen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.



Die gebürtige Bündnerin galt als grosses Skitalent, nachdem sie als 17-Jährige vor Konkurrentinnen wie Lindsey Vonn, Julia Mancuso oder Maria Höfl-Riesch die Abfahrt der Junioren-WM gewann. In der Folge war ihre Karriere jedoch geprägt von schweren Verletzungen. Platz 8 bei einer Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee im Januar 2007 blieb ihr bestes Resultat im Skiweltcup. Bei den Weltmeisterschaften 2007 im schwedischen Åre vertrat sie die Schweiz in der Super-Kombination. Nach einem Trainingssturz und ihrer insgesamt zwölften Operation trat die heute 33-Jährige im Mai 2011 schliesslich vom Spitzensport zurück.

Neuzugang im siebenköpfigen SRF-Team

Bei SRF folgt Tamara Wolf auf Michael Bont, der sich im Juni 2019 dazu entschlossen hat, sein Engagement als SRF-Experte zu beenden, schreibt SRF weiter. Unverändert zum SRF-Team bei den Frauenskirennen gehören Kommentator Marco Felder und Kommentatorin Michèle Schönbächler.

Die Männerrennen kommentiert Stefan Hofmänner im Wechsel mit Adrian Lustenberger, Marc Berthod bleibt SRF-Experte für die Skirennen der Männer. Didier Plaschy kommt wie bisher als SRF-Experte für die technischen Disziplinen der Frauen und Männer zum Einsatz.





Zu ihrer neuen Aufgabe als SRF-Expertin sagt Tamara Wolf: «Skifahren ist meine grosse Leidenschaft. Auch nach meinem Rücktritt verbringe ich jede freie Minute auf den Skiern. Dem Spitzensport bin ich immer verbunden geblieben, den Weltcup verfolge ich hautnah vor Ort oder am Fernsehen. Ich freue mich ausserordentlich, dass ich nun wieder Teil dieser Welt sein darf und dem TV-Publikum meine Begeisterung vermitteln sowie meine Erfahrung weitergeben kann.»

«Tamara Wolf hat uns mit ihrem Fachwissen, ihren analytischen Fähigkeiten und ihrer sympathischen Art überzeugt. Sie hat sowohl die Höhen als auch die Tiefen des internationalen Skizirkus’ am eigenen Leib miterlebt. An diesem reichen praktischen Erfahrungsschatz wird sie unser Publikum teilhaben lassen. Ich freue mich auf informative und unterhaltende Liveübertragungen mit unserer neuen Ski-Expertin», wird Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport, zitiert. (pd/wid)