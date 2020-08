Wie im März anlässlich der Jahresmedienkonferenz angekündigt, hat Tamedia für die Basler Zeitung, BZ Berner Zeitung und ihre Regionalausgaben, Der Bund, Tages-Anzeiger, Zürcher Regionalzeitungen sowie die Tageszeitungen in der Westschweiz ein Digitalabo mit modularen Optionen entwickelt. Seit Ende April ist das neue Basisabo verfügbar: Zum Grundpreis von 15 Franken pro Monat erhalten die Leserinnen und Leser Zugriff auf alle Web- und App-Inhalte des gewählten Tamedia-Zeitungstitels auf bis zu maximal drei Geräten.



Ab sofort wird das neue Digitalabo um drei Zusatzoptionen ergänzt, die individuell dazu gekauft und beliebig kombiniert werden können. Zur Auswahl stehen «E-Paper», «Zugriff mit 10 anstatt 3 Geräten» und «werbefrei (wenige Ausnahmen)».

Wie Tamedia in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, wird das neue Digitalabo aktuell auf verschiedenen Online-Kanälen, darunter auch Social Media, mit einer User-Kampagne unter dem Titel «Das kostet die Welt» beworben:

Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Rod entwickelt. Tamedia schreibt dazu: «Mit einem Augenzwinkern soll den Leserinnen und Lesern auf humorvolle Weise vermittelt werden, dass der Gegenwert an Information, Hintergrund und Analyse mit einem Abo zu einem vergleichsweise kleinen finanziellen Beitrag gross ist.»

«Nur zwei Klicks»

Tamedia glaubt an den Erfolg. «Ein wesentlicher Faktor beim Kaufentscheid sind transparente und faire Abo-Modelle. Wir haben unser modulares Digitalabo von Grund auf neu entwickelt und wollen unseren Leserinnen und Lesern möglichst viel Flexibilität damit bieten», lässt sich Marc Isler, Leiter Reader Revenue bei Tamedia, in der Mitteilung zitieren. Zudem machen man den Kauf mit einem stark vereinfachten Prozess in zwei Klicks und mit allen gängigen Zahlungsmitteln sehr einfach. (pd/eh)