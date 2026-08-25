TX Group: Tanja zu Waldeck verlässt Konzernleitung

Publiziert am 25.08.2026

Mit dem Abgang von Tanja zu Waldeck wird die Organisation verschlankt: Mönch verantwortet künftig neben dem COO-Mandat auch die Goldbach-Aktivitäten sowie die zentralen Group Services. Die CEOs der beiden Publizistikunternehmen Tamedia und 20 Minuten berichten damit wieder direkt an den Verwaltungsrat statt wie bisher an die COO-Funktion. Bekannt wurde dies am Dienstag im Rahmen der Halbjahreszahlen der TX Group (persoenlich.com berichtete).

Die Übergabe findet per 1. September statt, wie es auf Anfrage heisst. Präsident und Verleger Pietro Supino dankt zu Waldeck «im Namen des Verwaltungsrats herzlich für ihren Einsatz» und würdigt sie in einer Mitteilung als federführend bei der nun abgeschlossenen Dezentralisierung der Gruppe.

Zu Waldeck, seit Oktober 2024 COO der Gruppe, hatte ihre Rolle im März 2026 in einem persoenlich.com-Interview selbst als «Bindeglied zum Verwaltungsrat» beschrieben. Sie sprach dort auch über das Gewicht des Beteiligungsgeschäfts TX Markets innerhalb der Gruppe: Dieses gebe der Gruppe zwar «Ruhe», spornte den Medienbereich aber gleichzeitig an, sich selbst zu tragen.

Vor ihrem Wechsel zur TX Group war zu Waldeck COO bei BurdaForward in München und sass seit April 2023 im Verwaltungsrat der Goldbach Group. (pd/cbe)