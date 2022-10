CH Media: Tarkan Özküp wird Chief Commercial Officer

Im Hinblick auf den Führungswechsel bei CH Media per 1. April 2023 verstärkt der designierte CEO Michael Wanner sein Führungsteam. Mit der neu geschaffenen Position des Chief Commercial Officer will Wanner die Bereiche Marketing und Sales auf Stufe Unternehmensleitung stärken. Designierter Chief Commercial Officer ist Tarkan Özküp, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 52-Jährige werde den Media Sales aller Medien in Print, Online, TV und Radio verantworten und disziplinarisch führen.

Für das Joint Venture zwischen Sunrise und CH Media, welches das nationale TV-Geschäft und den Streamingdienst Oneplus beinhaltet, behält Roger Elsener, CEO der CH Media TV AG, weiterhin die fachliche Führung zum bestehenden Vermarktungsteam. Tarkan Özküp wird zudem für die übergeordneten Marketingfunktionen Corporate Marketing und Branding des Medienhauses verantwortlich zeichnen. Die Berufung erfolgt zum 1. April 2023, gleichzeitig mit dem CEO-Wechsel bei CH Media.

Özküp war bis anhin beim Newsportal Watson tätig, wo er seit 2019 ebenfalls die Funktion des Chief Commercial Officer innehat (persoenlich.com berichtete). Er ist zudem Teil der Unternehmensleitung der AZ Medien AG. Bei Watson trug er laut Mitteilung «massgeblich zum erfolgreichen Umsatzwachstum und damit zum finanziellen Turnaround bei». Seine Laufbahn startete er bei Publicitas. Anschliessend war er bei verschiedenen Medien auf Verlagsseite tätig, etwa als Verkaufsdirektor bei CineCom/Régie Média Belge sowie in der Vermarktungsleitung von TeleZüri und Radio 24. In der Folge wechselte Özküp zur Credit Suisse, wo er zuletzt als Managing Director für das Marketing der Schweizer Bank verantwortlich war.

Michael Wanner, designierter CEO CH Media: «Tarkan ist nicht nur ein absoluter Vermarktungsprofi, sondern auch ein ausgewiesener Teamplayer. Ich freue mich, dass ich ihn für die neue Aufgabe gewinnen konnte und er mein Führungsteam ab April 2023 bei CH Media ergänzt. Die Bündelung der Sales-Aktivitäten wird es uns ermöglichen, unsere Kunden in Zukunft noch umfassender zu beraten.»

Peter Wanner, Verwaltungsratspräsident und Verleger CH Media, ergänzt: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Tarkan Özküp eine Persönlichkeit für die Unternehmensleitung von CH Media verpflichten konnten, die über eine grosse Sales-Erfahrung und Marketing-Kompetenz verfügt. Bei watson hat er massgeblich dazu beigetragen, das Online-Portal in die Profitabilität zu bringen. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Innovationskraft und Power auch CH Media voranbringen wird.» (pd/cbe)