CH Media: Michael Wanner wird neuer CEO

Gleichzeitig mit der Übernahme der Anteilsmehrheit am Joint Venture mit der NZZ, übernimmt der Sohn von AZ-Verleger Peter Wanner den CEO-Posten von CH Media. Michael Wanner wird die Leitung am 1. April 2023 übernehmen, wie es in der Mitteilung heisst. Der CEO-Wechsel sei lange geplant gewesen.

Axel Wüstmann war fünf Jahre CEO der AZ Medien und fünf weitere Jahre als CEO von CH Media tätig. Axel Wüstmann sei es während dieser Zeit gelungen, aus zwei eigenständigen regionalen Unternehmen «ein starkes Schweizer Medienhaus» zu formen, schreibt CH Media. Mit der Entwicklung der Zwei-Säulen-Strategie «Publishing und Entertainment» sowie der Fokussierung und Weiterentwicklung des Portfolios habe CH Media in den letzten Jahren eine führende Position in der Schweizer Medienbranche erreicht. Speziell erwähnt werden die Übernahme der 3-Plus-Gruppe, der Ausbau der Radiobeteiligungen sowie die jüngste strategische Beteiligung von Sunrise am nationalen TV-Geschäft von CH Media.

Verleger Peter Wanner: «Der Erfolg von CH Media in den letzten Jahren ist massgeblich auf die umsichtige Führung durch Axel Wüstmann zurückzuführen. Dafür gebührt ihm grosser Dank.» «Die Jahre für AZ Medien und CH Media waren eine grossartige Erfahrung. Gemeinsam mit den Aktionären konnten wir CH Media in den ersten Jahren der noch jungen Unternehmensgeschichte massgeblich weiterentwickeln, so dass wir heute in einer sehr guten Ausgangslage sind», wird Axel Wüstmann zitiert.

Was Wüstmann danach beruflich, weiss er noch nicht: «Bis zur Übergabe an Michael Wanner dauert es noch. Um meine berufliche Zukunft kümmere ich mich zu gegebener Zeit», sagt er auf Anfrage gegenüber persoenlich.com.

Fünfte Generation übernimmt

Mit Michael Wanner übernimmt die fünfte Generation der Verleger-Dynastie Wanner das Zepter. Er ist derzeit Geschäftsführer des Newsportals Watson, welches im Rahmen der neuen Beteiligungsverhältnisse in CH Media integriert wird. Das Newsportal ist laut eigenen Angaben das drittgrösste, private Newsportal der Deutschschweiz. Es hat einen Ableger in der Westschweiz und ein Schwesterportal in Deutschland.

Der designierte CEO der CH Media hat einen Master-Abschluss in Law and Economics von der Uni St. Gallen sowie einen Master in Public Administration von der Harvard Kennedy School. Bevor er 2016 Watson übernahm, verdiente er sich seine Sporen beim Hamburger Verlagsunternehmen Gruner + Jahr ab, wo er zuletzt Assistent des Vorstandsvorsitzenden war. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und sehe CH Media in einer aussichtsreichen Position für die weitere Entwicklung. Beide Geschäftsbereiche, Publishing wie Entertainment, stehen mitten in der digitalen Transformation und damit vor grossen Veränderungen. Gerade diese Herausforderung reizt mich sehr», wird Michael Wanner zitiert. (pd/wid)