CH Media: Team für KI-Transformation bestimmt

Publiziert am 19.12.2024

Das Ziel des neuen Teams für KI-Transformation und Automatisierung ist es, künstliche Intelligenz nachhaltig in die Arbeitsabläufe in den Redaktionen zu integrieren und damit die «KI-Readiness» zu verbessern. Das schreibt CH Media in einer Medienmitteilung.

Ziel der KI-Transformation ist es unter anderem Routineaufgaben zu automatisieren, um so das Nachrichten-Grundangebot mit Hilfe von KI effizienter bereitstellen zu können. Damit sollen Ressourcen frei werden, die das Personal dann für hochwertigere und anspruchsvollere journalistische Arbeiten nutzen kann.

Für Produktion und Distribution

Generative KI soll zudem auch zum Einsatz kommen für die Verbreitung von journalistischen Inhalten – beispielsweise durch Personalisierung oder für hyperlokale Inhalte, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Dabei baut CH Media auf die bisherigen Erfahrungen mit automatisierten Artikeln, die regelmässig für jede einzelne der rund 750 Gemeinden im Einzugsgebiet generiert werden und ein grosser Erfolg sind.

Das Team geht aus dem bisherigen Datenjournalismus- und Automatisierungs-Team hervor und wird von Stefan Trachsel geleitet. KI-Expertin Alexandra Stark und der KI- und Automationsspezialist Tim Naef komplettieren das Team. Dieses ist angesiedelt bei CH Media-Chefredaktor Patrik Müller. Es koordiniert die KI-Bemühungen im Publishing-Bereich und sorgt für steten Austausch mit anderen Unternehmenseinheiten. «Künstliche Intelligenz ist für den Journalismus eine Chance und eine Gefahr. Mit dem neuen Team wollen wir das Potenzial von künstlicher Intelligenz besser anzapfen, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren», wird Müller in der Medienmitteilung zitiert.

Eigenes Modell im Einsatz

Heute setzt CH Media bereits heute diverse KI-Tools ein. Bei sämtlichen dieser Anwendungen überprüft ein Mensch die Ergebnisse und trägt auch die Verantwortung dafür.

Weiterbildungen für die Mitarbeitenden sind eine zentrale Aufgabe des neuen Teams. Durch Workshops, Schulungen und die Diskussion von Leitlinien beim KI-Einsatz sollen Redaktorinnen und Redaktoren befähigt werden, KI-Tools effizient und verantwortungsvoll einzusetzen.

«Wir sind überzeugt, dass KI unsere Arbeitsweise nachhaltig verändern wird und möchten unsere Redaktionen bestmöglich darauf vorbereiten. Die Transformation steht dabei im Vordergrund: Es geht nicht nur darum, Neues auszutesten, sondern vor allem auch darum, neue Arbeitsweisen und Produkte einzuführen, was sich schliesslich positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken soll», so Teamleiter Trachsel gemäss der Mitteilung von CH Media. (pd/nil)