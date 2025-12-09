SRF: Technische Störung bei der «Tagesschau»

Publiziert am 09.12.2025

«Guten Abend zur ‹Tagesschau›, heute von dieser Studiofläche aus. Die Technik im angestammten Studio bockt», so die Begrüssung von Florian Inhauser am Dienstag um 19.30 Uhr. Was ist passiert?

SRF hatte bei der LED-Wand hinter der Moderationsperson ein technisches Problem festgestellt, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Deshalb wurden die Hauptausgabe der «Tagesschau» und die Sendung «10 vor 10» nicht aus dem gewohnten Studio gesendet, sondern aus dem Newsroom. Dort werden auch «Schweiz aktuell» und «SRF Börse» produziert.

Die Ursache des technischen Problems ist laut SRF in Abklärung. (cbe)