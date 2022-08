Eidgenössisches: Technischer Hosenlupf für die SRG

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) ist eines der grössten wiederkehrenden Sportereignisse der Schweiz und auch eines der grössten Volksfeste unseres Landes. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, werden in Pratteln BL nebst den 274 Schwingern in den sieben Sägemehlringen auch die Sport-Equipen der SRG im Grosseinsatz stehen für Liveübertragungen in allen Sprachregionen.

Alle drei Jahre findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF), kurz Eidgenössisches genannt. 274 Schwinger messen sich dieses Jahr in Pratteln im Baselbiet in den sieben Sägemehlringen in der sechseckigen Festarena, die 50'900 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten wird. Mit 3000 Tonnen verbautem Material ist dies die grösste temporäre Festarena der Welt.

Wer kein Ticket ergattern konnte, kann das Grossereignis auch von zu Hause oder unterwegs mitverfolgen: Die sprachregionalen Sender der SRG berichten in TV, Radio und Onlinemedien mit einem massgeschneiderten Programm für alle Landesteile über den Traditionsanlass, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Mittelpunkt stehen der Livesport und das Geschehen in der Schwingarena.

Das bewährte Kommentatoren-Duo Stefan Hofmänner und Adrian Käser wird die Zweikämpfe um die Nachfolge von Schwingerkönig Christian Stucki für SRF im TV und auf den Onlineplattformen begleiten. Beat Sprecher kommentiert den Festakt und den Final im Steinstossen. Moderator Sascha Ruefer wird mit den beiden SRF-Experten Jörg Abderhalden und Matthias Sempach durch die Liveübertragung führen. Bei RTS wird Kommentator John Nicolet mit Experte Rolf Werren im Einsatz stehen. Für RSI kommentieren Maurizio Canetta – ehemaliger RSI-Direktor – und Eduard Ritter.

Liveproduktion mit 14 Kameras

Als langjährige Vertragspartnerin des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV) verantwortet die SRG auch beim «Eidgenössischen» 2022 die Produktion der Bild- und Tonsignale. Diese verwenden die sprachregionalen SRG-Sender als Basis für ihre Liveübertragungen.

Für die Produktion und die programmliche Umsetzung werden an viereinhalb Aufbautagen in Pratteln zehn Tonnen Technik-Material verbaut und vier Kilometer Kabel verlegt. Insgesamt sind 14 Kameras im Einsatz, davon eine Spidercam, die sich an vier Seilen über der Schwingarena bewegt, sowie eine Hypermotion-Kamera, die Bilder im Superzeitlupen-Tempo produziert (1000 Bilder pro Sekunde). (pd/wid)