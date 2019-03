CH Media: TeleBärn lanciert «Typisch Michelle»

TeleBärn lanciert mit «Typisch Michelle» ein neues regionales Unterhaltungsformat.

Darin verbringt TeleBärn-Moderatorin Michelle Bernhard einen Tag mit einer prominenten Persönlichkeit. Die 32-Jährige zeige in der halbstündigen Sendung einen persönlichen Einblick in den Alltag von Promis und erlebe dabei «Einzigartiges», wie CH Media in einer Mitteilung schreibt. Denn jeder Gast warte mit einer herausfordernden Überraschung für die Moderatorin auf. Ob eine rasante Kartfahrt, ein waghalsiger Bungee-Jump oder eine anmutige Ballettstunde; die Challenges werden Michelle Bernhard so einiges an Mut und Spontanität abverlangen.

Den Auftakt von «Typisch Michelle» macht Alt-Bundesrat Adolf Ogi, dann kommen Autorennfahrer Neel Jani, Sängerin Francine Jordi oder Model und Moderator Rafael Beutl. (pd/eh)