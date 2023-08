Yoo: Telebasel spricht mit neuer Website jüngeres Publikum an

Telebasels neue Webseite ist zusammen mit der Newssendung «Punkt6» erfolgreich gestartet, schreibt die Digitalagentur Yoo in einer Medienmitteilung. Dreh- und Angelpunkt der Website bilde neu die Mediathek. Damit soll das Publikum jederzeit und ortsunabhängig auf die Videos des Senders zugfreifen können.

Fernseherlebnis für neue Generation

Mit dem Relaunch der Website stellt sich der Sender für die sich ändernden Nutzergewohnheiten der jungen Generationen neu auf. Da diese kaum noch lineares Fernsehen konsumiere, werde sich das Streaming gemäss Mitteilung zur vorherrschenden Medienkonsumform entwickeln.

Neben einer besseren Übersicht entwickelte Yoo verschiedene Steuerinformationen für ein individuelles Fernseherlebnis. Die Website hat die Basler Digitalagentur Yoo in Zusammenarbeit mit Partnern wie Xtendx, Le Bureau und weiteren technisch umgesetzt.



«Tore zur digitalen Zukunft aufstossen»

«Telebasel ist eine Institution in Basel und der Region und uns allen seit Kindstagen bekannt», so Sebastian Westhues, Chief Creative Officer und Partner von Yoo. «Es war uns eine grosse Freude mit diesem tollen Team die Tore für eine digitale Zukunft aufzustossen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»

«Mit Yoo hatten wir in unserem Webprojekt den perfekten Sparring-Partner an unserer Seite. Sie hinterfragten unsere Ideen und Konzeptansätze auf konstruktive Art und Weise und präsentierten uns bessere Lösungen», wird Tom Wunderer, Leitung Kommunikation und Unternehmensentwicklung bei Telebasel, sowie Mitglied der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitiert. «Das Team, alle Partner und ihre Skills waren Erfolgsgaranten für unser Projekt: vom Projektmanagement, über die Customer Journey, die Designkompetenz bis hin zum perfekten Code.»

Verantwortlich bei Telebasel: André Moesch (CEO), Tom Wunderer (Marketing/Kommunikation), Stefan Huber-Jeker (Projektleitung); verantwortlich bei Yoo AG: Sebastian Westhues (Chief Creative Officer & Partner), Andrej Saric (Consultant & Project Manager), Daniel Kohler, Yanick Recher, Gabriel Nachira und Björn Bühler (Software Engineers). (pd/yk)