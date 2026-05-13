SRF: Thomas Bucheli bleibt noch den ganzen Sommer

Publiziert am 13.05.2026

Thomas Bucheli moderiert «SRF Meteo» länger als geplant. Ursprünglich hiess es, der langjährige Wetterexperte werde seinen letzten Auftritt rund um seinen 65. Geburtstag am 29. Mai haben. Die Glückspost berichtete als Erstes, dass sich der Abschied verzögert. Gegenüber CH Media sagte Bucheli, er höre «im Herbst» auf.

Auf Anfrage von persoenlich.com teilt SRF mit, dass er voraussichtlich Ende August abtreten wird. Grund für die Verlängerung sind personelle Veränderungen im «Meteo»-Team: Da neue Meteorologinnen und Meteorologen bei der Sendung anfangen werden, hilft Bucheli während der Sommermonate aus. Er bleibe etwa zu 50 Prozent – «für Ausbildung und Moderation. So kann ich langsam Abschied nehmen», so Bucheli im «Rampe-Talk» von Radio Argovia und der Aargauer Zeitung.

Rechtlich ist die Sache klar geregelt – er wird per Ende Mai ordentlich pensioniert, wie es die allgemeinen Anstellungsbedingungen vorsehen, und arbeitet anschliessend «im Auftragsverhältnis» weiter, präzisiert SRF auf Anfrage.

Bucheli ist seit 1992 für SRF tätig und leitet «SRF Meteo» seit 1995. Seine Nachfolge tritt Gaudenz Flury an, der seit 2012 zum Team gehört und die Sendungsleitung per Ende Mai übernimmt (persoenlich.com berichtete). (cbe)