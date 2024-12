SRG: Thomas Egger wird Finanzdirektor

Publiziert am 13.12.2024

Der Verwaltungsrat der SRG hat Thomas Egger zum Direktor Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Der 54-jährige Betriebsökonom wird Mitte 2025 die Nachfolge von Beat Grossenbacher antreten, der nach über zehnjähriger Tätigkeit bei der SRG in den Ruhestand geht.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille sagt zur Ernennung: «Thomas Egger verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen und finanziellen Führung auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsebene. Auch mit den Herausforderungen eines Service-public-Unternehmens im Umgang mit Stakeholdern ist er dank seiner bisherigen Funktionen bestens vertraut.» Seine Expertise werde der SRG im bevorstehenden Transformationsprozess von grossem Nutzen sein, ergänzt Wille.

Egger kommt von der Schweizerischen Post, wo er seit 2005 tätig ist. Dort leitet er aktuell den Bereich Services Finanzen mit rund 250 Mitarbeitenden an fünf Standorten. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem in den Bereichen Konzernrechnung, Controlling, Strategie und Risikomanagement. Er war auch Verwaltungsrat der PostFinance AG und Stiftungsrat der Pensionskasse Post, wie die SRG am Freitag mitteilte.

Seine berufliche Laufbahn begann Egger beim Schweizerischen Bankverein und der späteren UBS AG, wo er von 1987 bis 2002 in der Schweiz und in New York arbeitete. Anschliessend war er von 2002 bis 2005 bei der Valora Management AG als Leiter Konzerncontrolling und stellvertretender Leiter Finanzen tätig.

Der neue Finanzdirektor verfügt über einen Abschluss als Betriebsökonom FH sowie einen Executive MBA der Universität Rochester USA/Bern und einen Executive Master in Wirtschaftsrecht der Universität St. Gallen. Er ist verheiratet, Vater zweier Töchter und wohnt in der Region Bern. (pd/cbe)