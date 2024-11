Tamedia: Thomas Knellwolf verlässt Bundeshausredaktion

Publiziert am 26.11.2024

Thomas Knellwolf wechselt auf den 1. März 2025 von der Bundeshausredaktion des Tages-Anzeigers zum Recherchedesk, teilt der Journalist persoenlich.com mit. Er war dreieinhalb Jahre Teil der Politteams in Bern. Für ihn ist es eine Rückkehr zu jenem Ressort, das er mit aufgebaut und acht Jahre geführt hat – zum Teil in Co-Leitung mit Oliver Zihlmann.

«Ich kehre auf eigenen Wunsch zu meiner alten Liebe zurück», erklärt Knellwolf. «Das tolle Inlandressort des Tages-Anzeigers und von Tamedia verlasse ich ungern. Die Jahre im politischen Zentrum der Schweiz waren hochspannend – auch weil der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und der Zusammenbruch der Credit Suisse viele Selbstverständlichkeiten im Land erschütterten.»

Zusammen mit Markus Häfliger hat Thomas Knellwolf letzten Sommer den Skandal um gefälschte Unterschriften für Volksinitiative aufgedeckt. Der 50-Jährige hat ausserdem in seinem Sachbuch «Enttarnt» und in einem Podcast die Agententätigkeit in der Schweiz beleuchtet. (spo)