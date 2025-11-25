Sportpress.ch: Thomas Renggli präsidiert Zürcher Sektion

Publiziert am 25.11.2025

Thomas Renggli ist zum neuen Präsidenten der Zürcher Sektion von Sportpress.ch gewählt worden. Die Wahl erfolgte an der 99. Generalversammlung im Rennbahnstübli der Offenen Rennbahn in Oerlikon.

In den Vorstand gewählt wurden Nicole Vandenbrouck und Sven Schoch vom Blick sowie Florian A. Lehmann von Tamedia. Sie ersetzen Eva Tedesco und Sascha Rhyner, die nach über 20 Jahren im Vorstand zurücktreten. Bestätigt wurden Madeleine Schoder (Leiterin Fotopool ZRZ von Tamedia), Stefan Wyss (CH Media) und Adrian Fetscherin (EHC Arosa). Edi Koller bleibt als operativer Vizepräsident für das administrative Tagesgeschäft zuständig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Starker Berufsverband wichtiger denn je

Renggli, der seit über einem Vierteljahrhundert im Vorstand sitzt, ist sich seiner Verantwortung im neuen Amt bewusst: «Wie die gesamte Medienbranche befindet sich der Sportjournalismus im Wandel. Ein starker Berufsverband ist deshalb umso wichtiger.» Er schätze es sehr, dass der Vorstand nun praktisch ausschliesslich mit aktiven Medienschaffenden besetzt ist.

Thomas Maag wurde von den Mitgliedern mit Applaus verabschiedet. Zur Amtsübergabe sagte er: «Es freut mich sehr, dass sich mit Thomas Renggli ein Profijournalist für das Präsidium zur Verfügung stellt. Er kennt die Mechanismen und Protagonisten des Sportjournalismus, was für diese Aufgabe ein grosser Vorteil ist.»

Die grösste Sektion des Landes begeht 2026 ihr 100-Jahr-Jubiläum. Am 6. November 2026 findet zudem die Delegiertenversammlung von Sportpress.ch Schweiz im Medienzentrum der kantonalen Verwaltung in Zürich statt. (pd/cbe)