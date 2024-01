Tamedia: Thomas Weyres wird neuer Design Director

Thomas Weyres ist künftig verantwortlich für den visuellen Auftritt aller Tamedia-Titel, steht in einer Medienmitteilung des Verlags. Er tritt seine Stelle am 1. Februar an. Als Design Director werde er zudem die Nutzerfreundlichkeit der digitalen Auftritte weiterentwickeln und strategische Prozesse zur Schärfung der visuellen Markenidentität vorantreiben, heisst es weiter. Weiter werde Thomas Weyres den Aufbau und die Leitung des neu geschaffenen Visual Desks des Tages-Anzeigers übernehmen.

Weyres gehört dem Bereich Product an und berichtet an CPO Regula Marti. Er wird in seiner Rolle eng mit allen Bereichen von Technologie und Redaktion über Consumer Business und Advertising zusammenarbeiten.

Art Director bei Mario García

Thomas Weyres war von 2018 bis 2023 Head of Visual und Mitglied der erweiterten Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels. 2023 erhielt der von ihm verantwortete Relaunch des Tagesspiegels den «European Newspaper of the Year» Preis. Als freischaffender Designer beriet er deutsche Verlage bei Relaunches und betreute international Kunden als Art Director beim bekannten Zeitungsgestalter Mario García. 2023 war er Jury-Mitglied der Society for News Design in New York. (pd/nil)