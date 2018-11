Neue Zürcher Zeitung: Tobias Ochsenbein leitet Ressort Nachrichten

In seiner neuen Funktion leitet Tobias Ochsenbein das Ressort Nachrichten, wo die Inhalte für NZZ.ch aufbereitet werden – eine zentrale Nahtstelle zu allen anderen Ressorts der «Neuen Zürcher Zeitung». Neben der Arbeit im tagesaktuellen Newsgeschäft wird Ochsenbein die Ressourcenplanung im Dienstbetrieb sowie die Koordination von Grossereignissen verantworten. Zudem wird er bei Produktentwicklungen und Prozess-Anpassungen mitarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Ernennung Ochsenbeins geht eine Neuausrichtung der bisherigen Nachrichtenredaktion, die er seit 2017 ad interim geleitet hatte, einher: Sie wird per 1. Dezember 2018 zum eigenständigen Ressort aufgewertet, dem neu auch das Social-Media-Team der NZZ unter der Fachleitung von Reto Stauffacher angehören wird. «Ich freue mich sehr, dass wir Tobias Ochsenbein für diese Position gewinnen konnten», wird Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», in der Mitteilung zitiert. «Er hat das Team der Nachrichtenredaktion bisher ausgezeichnet geführt. Und mit seiner Expertise wird er den Prozess der digitalen Transformation in unserem Haus gezielt unterstützen können.»

Ochsenbein (toc.) trat 2014 in die Redaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» ein. Seine journalistische Laufbahn startete er als freier Reporter beim «Bieler Tagblatt» sowie als Journalist bei der «Berner Zeitung». Nach seiner Ausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern und der Henri-Nannen-Schule in Hamburg absolvierte er Hospitanzen beim «Stern», auf der Redaktion «10vor10» beim Schweizer Radio und Fernsehen, bei der NZZ sowie bei der «NZZ am Sonntag». Tobias Ochsenbein studierte Geschichte und Medienwissenschaften an der Universität Basel. Er lebt in Zürich. (pd/cbe)