WEF | Trump: «Trump steht immer vor der Kamera»

Publiziert am 20.01.2026

Mit dem World Economic Forum (WEF) herrscht diese Woche in Davos wieder Ausnahmenzustand. Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet wissen aus eigener Erfahrung, wie die Berichterstattung für die Medien vor Ort hin und her geht und was das Treffen der Mächtigen speziell macht. «Das ist Hüttenromantik, die Weltpolitik macht», fasst Ackeret zusammen.

Im Hinblick auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump im Bündner Skiort haben die Medien ihre Teams vor Ort verstärkt (persoenlich.com berichtete). Trump, der seit einem Jahr wieder im Amt ist, ist süchtig nach dem Rummel. «Er steht immer vor der Kamera», stellt Porchet fest. Das sorge aber nicht für mehr Transparenz. Im Gegenteil. Die Medienfreiheit habe gelitten.

In der Rubrik «Good News/Bad News» nennt Ackeret diese Woche sogar zwei Höhepunkte. Porchet erwähnt ihrerseits einen Ärger.

