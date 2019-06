Medienpreis für Finanzjournalisten: TV-Preis geht an Schweizer Sender

Der Medienpreis für Finanzjournalisten sei am Dienstag zum ersten Mal an ein privates Schweizer TV-Medium verliehen worden. Die Auszeichnung geht an den «Executive Talk» von CNN Money Switzerland. In der wöchentlichen Interviewsendung spricht Programmleiter Urs Gredig mit Schweizer Führungspersönlichkeiten über ihre Werte und Leadership-Prinzipien, heisst es in einer Mitteilung.

Das Magazin «Private» verleihe den Medienpreis für Finanzjournalisten seit 2002. In Frage kämen Artikel und Sendungen in deutscher, englischer oder französischer Sprache, die sich mit Finanz- und Wirtschaftsthemen befassen.

Urs Gredig, Programmleiter CNN Money Switzerland wird in der Mitteilung wie folg zitiert: «Ich freue mich ausserordentlich, dass die Sendung ‹The Executive Talk›, in welcher sehr viel persönliches Herzblut steckt, den Preis gewonnen hat. Die Auszeichnung ist für mich eine Bestätigung für die Anstrengungen des ganzen Teams von CNN Money Switzerland, unseren Zuschauern die Schweizer Wirtschaft und deren Exponentinnen und Exponenten in all ihren Facetten näher zu bringen, und dies in ebenso fundierter, wie informativer und unterhaltsamer Art und Weise.» (pd/log)