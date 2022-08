CH Media: TV Regional und Radio werden zusammengelegt

CH Media Entertainment passt per 1. September 2022 die Organisation an. Die Bereiche TV Regional und Radio, bisher geleitet durch Pascal Scherrer und Florian Wanner, werden zusammengelegt im neuen Bereich Regionale Elektronische Medien (REM). Chef wird Florian Wanner. Er berichtet in seiner neuen Funktion weiterhin an Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit diesen Informationen im Gepäck waren Roger Elsener und Florian Wanner am Mittwoch und Donnerstag zu Gast in den Regionen. Am Mittwoch wurde in Luzern das betroffene Personal von Radio Pilatus, Tele1 und PilatusToday, in Solothurn die Mitarbeitenden von Radio 32 und in Bern jene von Tele Bärn, Radio Bern1 und BärnToday informiert. Am Donnerstag traten die beiden in Aarau bei Tele M1, Radio Argovia und ArgoviaToday vor das Personal. In Zürich und St. Gallen informierten sie unter anderem das Personal des Bereichs TV National, TeleZüri und Radio 24 sowie TVO, Radio FM1 sowie FM1Today.

Auch die Today-Portale werden neu organisiert. Die konvergenten Plattformen FM1Today, PilatusToday, ArgoviaToday, ZüriToday und BärnToday werden im neu geschaffenen sogenannten Profitcenter Today zusammengeführt und sind übergreifend im Bereich REM angesiedelt. Die Leitung dieses Profitcenters Today übernimmt Florian Wanner.

Damit sollen die Today-Plattformen, nachdem sie bis jetzt ein Teil des Radiobereichs waren, «grössere Visibilität» erhalten, wie CH Media-Sprecher Stefan Heini, auf Anfrage von persoenlich.com sagt. Angesprochen auf mögliche Veränderungen für die redaktionellen Abläufe sagt er: «Das werden wir in den kommenden Wochen in Absprache und Zusammenarbeit mit den betreffenden Chefredaktorinnen und Chefredaktoren definieren.»



Nicola Bomio wird zum Leiter Radio befördert

Oliver Steffen, bisher Chefredaktor TV Regional, erhält mehr Verantwortung. Er übernimmt neu als Chefredaktor Regionale Elektronische Medien die übergreifende redaktionelle Chefredaktion für sämtliche regionale elektronische Medien von TV Regional, die Today-Portale und alle Radiosender und berichtet neu an Florian Wanner. Die einzelnen Sender sollen jeweils eigene Chefredaktoren behalten, wie CH Media schreibt. «Die redaktionelle Verantwortung bleibt bei den bisherigen Chefredaktorinnen und Chefredaktoren», sagt Heini dazu. Steffen kümmert sich um die bessere Koordination untereinander.

Auch Steve Handke, Leiter Technik TV & Radio, berichtet neu an Florian Wanner.



Pascal Scherrer leitet weiterhin den Bereich TV Regional, berichtet neu ebenfalls an Florian Wanner und übernimmt zusätzlich die Funktion «Regulatory», um die regulatorischen Belange des Bereichs CH Media Entertainment zu unterstützen. Nicola Bomio, bisher Leiter Programm Radio rückt nach und übernimmt die Funktion Leiter Radio von Florian Wanner. Es werden keine Stellen abgebaut.



Diese Anpassungen der Organisation des Bereichs Entertainment von Geschäftsführer Roger Elsener seien notwendig, nachdem CH Media Entertainment – also TV Regional, TV National, Radio und Events aus dem Hause von CH Media – in den letzten Jahren stark gewachsen ist und damit die Komplexität und die Führungsspanne von Roger Elsener stetig zugenommen habe, schreibt CH Media.

«Die neue, klare Führungsstruktur des Bereichs unter der Leitung von Florian Wanner, schafft schlankere und damit effizientere Strukturen», wird Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Geschäftsleitung von CH Media, zitiert. Man werde dadurch noch wettbewerbsfähiger und richte sich konsequent digital aus. (pd/wid)