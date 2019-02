Aus Angst vor dem Brexit: Tyler Brûlé druckt künftig in Deutschland

Das Lifestyle-Magazin «Monocle» verlegt den Druck nach Deutschland, um nicht durch einen möglichen Brexit plötzlich in Schwierigkeiten zu geraten.

Wie Bloomberg berichtet und Daniel Kramb, Mediensprecher von «Monocle» gegenüber persoenlich.com bestätigt, handelt es sich um das volle Druckvolumen. Dieses wird per sofort von der Druckerei Neef & Stumme im deutschen Wittingen (D) bewältigt.

«Monocle» produzierte bislang 120’000 Exemplare seiner monatlichen Publikation in Cornwall, Südwestengland. 80 Prozent davon werden exportiert. Tyler Brûlé, Gründer und Chefredaktor von «Monocle», sagt, er habe den Wechsel vorgenommen, weil er sich Sorgen mache, wie die Logistikunternehmen nach dem Brexit mit dem Export umgehen werden. «Es gibt einfach keinen richtigen Plan in diesem Land. Wir wollten sichergehen, dass wir einen Plan haben», sagt Brûlé.

Der in der Schweiz als «Stilpapst» bekannte Designer und Medienunternehmer kündigt zudem an, in Deutschland ein Büro zu eröffnen, denn die Brexit-Abstimmung habe dazu geführt, dass es für ihn schwieriger geworden sei, talentierte Mitarbeiterinnen anzustellen. Wird dann im Gegenzug in London abgebaut?

Die Pläne für das Deutschland-Büro seien noch nicht ausgereift genug, um dazu bereits etwas sagen zu können. «Auch der Ort ist noch nicht entschieden, es sind aber derzeit Hamburg und Berlin in Erwägung», so Sprecher Kramb gegenüber persoenlich.com.

Die erste Ausgabe aus Wittingen wird die April-Ausgabe sein – gedruckt Ende März, wie Sprecher Kramb weiter sagt.

«Monocle» befindet sich mehrheitlich im Besitz der Schweizer Winkorp AG. Monocle, zu dem auch Cafés in London, Zürich und Tokio, ein 24-Stunden-Radiosender und Läden gehören, beschäftigt laut eigenen Angaben 120 Mitarbeitende.