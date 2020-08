SRF: Ueli Maurer gibt der «Arena» einen Korb

Die SRF-«Arena» widmet sich im Vorfeld des Abstimmungssonntags vom 27. September den diversen Vorlagen. Fünf Sendungen sind geplant, aber nur bei vier davon argumentieren die zuständigen Bundesratsmitglieder für ihre Vorlage. Bei der Sendung vom 18. September zur geplanten Erhöhung der Kinderabzüge bei den Steuern wird Finanzminister Ueli Maurer fehlen. «Selbstverständlich haben wir auch Bundesrat Ueli Maurer in die Sendung eingeladen. Er steht leider nicht zur Verfügung», so Moderator Sandro Brotz gegenüber dem Blick.

Zugesagt hat hingegen Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in der «Arena» vom 21. August gegen die Begrenzungsinitiative argumentieren wird. Am 28. August geht es um das neue Jagdgesetz mit Simonetta Sommaruga, am 4. September setzt sich Viola Amherd für neue Kampfjets ein und Alain Berset wirbt am 11. September für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. (cbe)