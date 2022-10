Deville: Ueli Maurers Provokationen senkt Hemmschwelle

In der Sendung «Deville» hat Bundesrat Ueli Maurer kürzlich SRF abgekanzelt. Bei einer Umfrage zur Forschungslücke in Bezug auf Frauenkrankheiten unter Parlamentarierinnen und Parlamentariern vor dem Bundeshaus sagte er zu Patti Basler: «Diese Fragen vom Fernsehen – viel dümmer kann man nicht sein, als ihr seid» (persoenlich.com berichtete).



Nun äussert sich die Satirikerin Patti Basler in der SonntagsZeitung (SoZ) zum Vorfall. Sie war die Empfängerin von Maurers Beschimpfung und wurde in der Folge mit üblen Kommentaren eingedeckt, darunter waren auch Todes- und Vergewaltigungsdrohungen. Maurers Spruch «hat Schleusen geöffnet», schrieb sie kürzlich in einem Facebook-Eintrag. «Wenn ein Bundesrat sowas sagt, dann denken die Hater und Hetzerinnen, sie dürfen erst recht.»

Basler ist überzeugt, dass Maurer bewusst provoziert hat, sagt sie auf Anfrage der SonntagsZeitung: «Nach 13 Jahren im Bundesrat traue ich ihm zu, dass er ziemlich genau weiss, welche Reaktionen er mit solchen Kommentaren auslöst.» Maurer ist in der Vergangenheit laut SoZ immer wieder über SRF hergezogen. (pd/cbe)