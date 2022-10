SRF: Ueli Maurer beleidigt SRF bei «Deville»

Am Sonntag nach dem Rücktritt von SVP-Bundesrat Ueli Maurer war dies auch Thema in der SRF-Satiresendung «Deville». Gleich zu Beginn bezeichnete Dominic Deville den Finanzminister als im Hinblick auf seine 44 Jahre in der Politik als «unseren politischen Emil», der die Schweiz viel zum Lachen gebracht habe. Der Satiriker fragte in die Kamera, was der «normale Ueli» nach seiner Zeit im Bundeshaus wohl mit seiner Zeit anfangen werde. Vielleicht werde er die Teletext-Seite «binge watchen», sagte er und verwies damit auf Maurers Aussage am Freitag an der Pressekonferenz, dass er frühmorgens dort immer zuerst die Seite 104 anschaue. Vielleicht werde Maurer Englisch lernen oder endlich die zweite Coronaimpfung machen lassen – beides Themen, die Maurer in den letzten Jahren Kritik einbrachten.



20 Minuten später in der Sendung kam quasi die Retourkutsche. Maurer zeigte einmal mehr, was er von den Medien – oder in diesem Fall von SRF – hält. Bei einer Umfrage zur Forschungslücke in Bezug auf Frauenkrankheiten unter Parlamentarierinnen und Parlamentariern vor dem Bundeshaus sagte er zu Patti Basler: «Diese Fragen vom Fernsehen – viel dümmer kann man nicht sein, als ihr seid». Danach fügt er ein «Entschuldigung» an. Die Frage der Satirikerin, die die rüpelhafte Antwort des Bundesrats auslöste, war in der Sendung nicht zu hören. (wid)