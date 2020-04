TX Group: Umsatzrückgang von bis zu 15 Prozent erwartet

Serie zum Coronavirus

«Wir gehen nur mit Schutzmaske einkaufen»

«Wir gehen nur mit Schutzmaske einkaufen»

Peter Rothenbühler hat sich in den Jura zurückgezogen. Dort habe es relativ viele Corona-Tote gegeben.

Peter Rothenbühler, ehemalige Chefredaktor von Le Matin, hat sich in den Jura zurückgezogen. In der Romandie sei es gefährlicher als in der Deutschschweiz.

von Matthias Ackeret