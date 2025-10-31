Publiziert am 31.10.2025

Das Schweizer Medienhaus Ringier hat seine ungarische Mediensparte Ringier Hungary Kft. an das ungarische Unternehmen Indamedia Network verkauft. Die Jobplattform Profession sowie das Sportmedienportal Sportal.hu verblieben derweil weiterhin im alleinigen Besitz von Ringier.

Das teilte das Medienhaus am Freitag mit. Der Verkauf, der neben anderen die nationale ungarische Tageszeitung Blikk umfasst, wurde am Donnerstag abgeschlossen.

Auch die Sonntagszeitung Vasarnapi Blikk, das Gesundheitsportal EgészségKalauz.hu, die Lifestyle-Magazine Kiskegyed und Glamour, das Automagazin Auto Bild sowie verschiedene TV-Magazine wurden laut Ringier an Indamedia Network verkauft.

Indamedia Network betreibt 18 Online-Publikationen und Plattformen und ist damit einer der grössten Akteure auf dem ungarischen Medienmarkt. Die Flaggschiff- und stärkste Marke der Gruppe ist das Nachrichtenportal Index.

«Indamedia ist ideal positioniert, um die Transformation unserer Medienmarken zu beschleunigen und ihnen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen», begründet Marc Walder, CEO Ringier, die Entscheidung.

Ringier ist bereits seit 1993 auf dem ungarischen Medienmarkt aktiv. (sda/pd/cbe)