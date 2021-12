Kanton Bern: Unterstützung für unabhängige Medienberichte

Der Kanton Bern soll prüfen, eine Stiftung zu gründen, welche die unabhängige Medienberichterstattung über kantonalbernische Politthemen in lokalen und regionalen Medien unterstützt. Diese Forderung hat der Grosse Rat am Donnerstag deutlich überwiesen.



Fast alle Fraktionen stellten sich hinter das Anliegen aus den Reihen von EVP, Grünen und SP. Einzig aus den Reihen der SVP wurde Kritik an dem Vorstoss laut.



Staatsschreiber Christoph Auer informierte den Rat, dass der Regierungsrat vor wenigen Wochen einen Entwurf des Medienförderungsgesetzes verabschiedet habe, der einen ganz ähnlichen Artikel enthalte. Der Rat werde also in Kürze über diese Frage befinden können.



Über die Parteigrenzen hinweg wurde bedauert, dass die Berichterstattung über kantonale Politthemen zumeist nicht mehr vielfältig und reichhaltig sei.



Mit 94 zu 44 Stimmen bei 4 Enthaltungen überwies der Rat das Postulat. (sda/wid)