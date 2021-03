SRF: Ursula Gabathuler wird Leiterin News Digital

Im Zuge des Transformationsprojektes «SRF 2024» baut SRF den Bereich News Digital auf, der das digitale News-Angebot von SRF verantwortet. Dazu gehören alle Angebote von SRF News im Web, via News App oder über die Social-Media-Kanäle. Ebenfalls Teil von News Digital sind die trimediale Formatentwicklung in der Information, die Redaktionen SRF Forward, SRF Digital und SRF Data sowie der Investigativdesk. Dieser wird momentan aufgebaut und in der zweiten Jahreshälfte 2021 in Betrieb genommen.

Leiterin des Bereichs und damit Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von SRF wird Ursula Gabathuler, wie SRF mitteilt. Ihre Laufbahn bei SRF startete sie 2007 beim Konsumentenmagazin «Kassensturz» als Redaktorin und später auch als Produzentin. Ab 2014 war sie in gleicher Funktion für die «Rundschau» tätig, bevor sie 2016 die Redaktionsleitung der trimedialen Konsumredaktion bei SRF übernahm. Als Redaktionsleiterin verantwortete sie «Kassensturz», die Radiosendung «Espresso» sowie das Onlineangebot im Bereich Konsum. Seit Herbst 2020 treibt Ursula Gabathuler als Interimsleiterin den Aufbau des neu geschaffenen Bereichs News Digital voran (persoenlich.com berichtete).

Frühere Stationen in ihrer journalistischen Karriere führten sie zum Konsumentenmagazin Beobachter, wo sie das Ressort Konsum und Gesundheit leitete, und zum Nachrichtenmagazin Facts. Gabathuler hat an den Universitäten Zürich und Cape Town Zoologie studiert und ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftskommunikation absolviert.

«Ich freue mich, zusammen mit einem grossartigen Team die Tonalität und DNA von SRF News aktiv mitzuentwickeln», wird Gabathuler in der Mitteilung zitiert. «Ich möchte sowohl mit Fokus auf investigativen Recherchen journalistische Impulse setzen, als auch noch verstärkt im Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzer den Puls der Schweiz aufnehmen. Damit SRF auch für ein zunehmend digitales Publikum ein relevanter und verlässlicher Faktor im gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess bleibt.»

SRF-Direktorin Nathalie Wappler ergänzt: «Mit dem Aufbau von News Digital stärken wir das wichtige Informationsangebot bei SRF. Dass wir mit Ursula Gabathuler für die Leitung dieser zentralen Stelle im Unternehmen eine so erfahrene Informationsjournalistin und Führungspersönlichkeit gewinnen konnten, freut mich sehr. Schon in ihrer vorherigen Funktion hat sie eindrücklich bewiesen, dass sie das Miteinander von klassischem Radio und Fernsehen und den Onlineangeboten beherrscht. Für ihre künftigen Aufgaben wünsche ich Ursula Gabathuler alles Gute und viel Erfolg.»

Neuer Job auch für Mario Denzler

Im Zuge des Transformationsprojektes «SRF 2024» baut SRF auch den neuen Bereich Herstellungsmanagement auf, der als Schnittstelle zwischen Produktion und Inhalt die Herstellung des gesamten Angebots über alle Inhaltsabteilungen verantwortet. Im neuen Bereich werden Fachspezialistinnen und -spezialisten gebündelt, die Herstellung harmonisiert und die Einhaltung der Budgets und Produktionsstandards gesteuert. Dies mit dem Ziel die Produktionen effizienter umzusetzen und die Herstellungskosten zu optimieren. Im Transformationsprozess von SRF soll das Herstellungsmanagement neue Produktionsformen vorantreiben und kontinuierlich weiterentwickeln. Der Leiter des Bereichs Herstellungsmanagement ist ab 1. April 2021 Mario Denzler. Damit nimmt der 47-Jährige auch Einsitz in die erweiterte Geschäftsleitung von SRF.

Denzler begann bei SRF im Herbst 1997 zuerst als Redaktor, später als Produzent und Projektleiter beim Sport. Anfang 2005 übernahm er beim Sport die Leitung Grossprojekte und Programmentwicklung, per 2009 folgte die Berufung zum Stabschef der Abteilung. Im Frühling 2013 wechselte Denzler sein Arbeitsgebiet und verantwortete neu als Gesamtprojektleiter die Standortentwicklung Leutschenbach. Anfang 2016 kehrte er in der Funktion als Bereichsleiter Formate und Grossprojekte zu SRF Sport zurück. Seit Juli 2020 widmete sich Mario Denzler in Vollzeit als Co-Projektleiter und seit Oktober 2020 als Gesamtprojektleiter dem Transformationsprojekt «SRF 2024».

«Im Herstellungsmanagement agieren wir partnerschaftlich als Schnittstelle zwischen Inhalt und Produktion», so Denzler. «Die besten Lösungen entstehen im Team – ich freue mich, auf das grosse Knowhow der Fachspezialistinnen und -spezialisten im Herstellungsmanagement zählen zu dürfen und gemeinsam einen wesentlichen Beitrag zum finanziellen und publizistischen Erfolg des Unternehmens beizutragen. Als neu entstehender Bereich sind wir dafür prädestiniert, die neue Art der Zusammenarbeit bei SRF zu leben und mitzuprägen.» (pd/cbe)