TV-Konzessionen: Uvek muss Bieler Bewerbungen erneut prüfen

Publiziert am 05.12.2024

Die TV-Konzession für Canal B, die der Sender ab 2025 erhalten sollte, wird in Frage gestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass das Angebot von TeleBielingue weitgehend gleichwertig ist, fordert das Bundesverwaltungsgericht das zuständige Departement auf, die beiden Bewerbungen erneut zu prüfen.

Anfang 2023 wurden 38 Radio- und Fernsehkonzessionen für die Jahre 2025-2034 ausgeschrieben. Für den Raum Biel erhielt im Januar 2024 das TV-Projekt Canal B aus Cortaillod NE den Zuschlag. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) war zum Schuss gekommen, dass Canal B am besten in der Lage sei, den Leistungsauftrag zu erfüllen (persoenlich.com berichtete).



Gegen diese Verfügung erhob TeleBilingue Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (persoenlich.com berichtete). Der Sender verfügte seit 1999 und noch bis Ende 2024 über die Konzession für das Gebiet.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von TeleBielingue teilweise gut. Es wies die Vorwürfe bezüglich der Finanzierung von Canal B zurück und bestätigte, dass der Sender die Voraussetzungen für eine Konzession erfülle.



Bewertung korrigiert



Die Richter in St. Gallen korrigierten hingegen die Bewertung des Uvek in Bezug auf mehrere Auswahlkriterien. So verletze beispielsweise die Prüfungsmethode des Departements Bundesrecht, da sie dazu verleite, keine Stagiaires einzustellen. Zum anderen habe die Behörde die Bewerbung von TeleBielingue rechtsfehlerhaft korrigiert und ein irrelevantes Kriterium bewertet.

Im Ergebnis kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die beiden Bewerbungen weitgehend gleichwertig sind. Das Uvek wird nun aufgefordert, die beiden Bewerbungen nochmals auf ihre Angebots- und Meinungsvielfalt hin zu überprüfen. Bei Gleichwertigkeit sieht das Radio- und Fernsehgesetz nämlich vor, dass die Konzession demjenigen Veranstalter erteilt wird, der am meisten zur Angebots- und Meinungsvielfalt beiträgt. (Urteil A-956/2024 vom 4. Dezember 2024).

Tele Bielingue bezeichnet den Entscheid in einer Mitteilung als «Etappensieg». «Wir nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, dass unsere Bewerbung als ebenbürtig beurteilt wurde», wird Nicoletta Cimmino, Publizistische Leiterin der Gassmann Medien, zitiert. (sda/wid)