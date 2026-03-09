JJS: Verein startet mit neuem Co-Präsidium ins Jubiläumsjahr

Publiziert am 09.03.2026

Ruffiner und Riande übernehmen die Führung vom bisherigen Co-Präsidium: Linda Leuenberger verlässt den Verein nach fünf Jahren, Anna Nüesch bleibt dem Vorstand als Organisatorin des Jubiläumsprojekts erhalten, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Ruffiner ist seit 2023 im Vorstand. Sie war bisher für den Social-Media-Auftritt des Vereins zuständig. Riande wurde 2025 gewählt und leitet die im November 2025 gegründete Anlaufstelle für junge Medienschaffende.

Ebenfalls aus dem Vorstand zurückgetreten sind Mateo Landolt und Jan Fedeli. Neu gewählt wurden Yannick Züllig und Sophie David. Der Vorstand verkleinert sich auf zehn reguläre Mitglieder; Linus Bürgi unterstützt ihn als Generalsekretär.

Anlaufstelle und Förderfonds im Fokus

2026 feiert JJS sein 20-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 2006 als Netzwerk junger Medienschaffender gegründet. Inhaltlich will JJS im Jubiläumsjahr den Berufseinstieg in den Journalismus in den Mittelpunkt stellen. Die Anlaufstelle bietet vertrauliche und kostenlose Unterstützung bei Fragen und Problemen im Berufsalltag. Zudem hat die Mitgliederversammlung beschlossen, die bisherigen Recherchefonds zusammenzuführen, um die Förderstruktur zu vereinfachen und mehr Projekte unterstützen zu können. (pd/nil)