Zeitlupe: Verena Tschopp wird Verkaufsleiterin

Die Verkaufsleitung der «Zeitlupe» wir per 1. September 2019 neu von Verena Tschopp wahrgenommen. Sie übernimmt diese Aufgabe von Astrid Kägi, welche nach über vier erfolgreichen Jahren in den Ruhestand geht, heisst es in der Mitteilung dazu.

Tschopp bringt langjährige Verkaufs- und Verlagserfahrung mit und war zuletzt mehrere Jahre für das Fachmagazin «Hochparterre» und vorher bei Ringier Axel Springer für die «Handelszeitung» tätig.

Die «Zeitlupe» ist die Zeitschrift für Menschen mit Lebenserfahrung, wird von Pro Senectute Schweiz herausgegeben und von Zbinden Medien in Kilchberg vermarktet. Sie erscheint zehnmal pro Jahr und erreicht 138‘000 Leserinnen und Leser (Mach Basic 2019-1) bei einer Auflage von 71’513 Exemplaren (Wemf 2018). (pd/wid)