Dreikönigstagung: Verleger kämpfen gegen KI-«Piraterie»

Publiziert am 08.01.2026

Die «Piraterie» im Bereich der KI werde für die Medien zu einem immer grösseren Problem, sagte der Präsident des Verbandes Schweizer Medien (VSM), Andrea Masüger, am Donnerstag beim Jahrestreffen im Aura in Zürich vor rund 240 anwesenden Gästen.

Der Bündner betonte, dass in 70 Prozent der Fälle Plattformen wie Google oder ChatGPT auf von Medien produzierte Inhalte zurück griffen, um Fragen zu aktuellen Themen zu beantworten. Die Verleger setzen ihre Hoffnungen auf die vom Parlament eingereichte «Motion Gössi», die eine Vergütungspflicht für die Nutzung journalistischer Leistungen durch KI vorsieht.

Masüger kritisierte zudem eine Gruppe von ETH-Professoren, welche die KI-Forschung in der Schweiz als gefährdet betrachtet. Die intellektuelle Elite der Schweiz plädiere damit zum ersten Mal für einen medialen «Wilden Westen». (sda/cbe)