SRG | VSM: Weko hat bei Vereinbarung Vorbehalte

Publiziert am 09.12.2025

Das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Weko) hält zentrale Elemente der im Frühjahr 2025 geschlossenen Grundsatzvereinbarung zwischen SRG und dem Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) für kartellrechtlich bedenklich. Betroffen sind insbesondere die geplanten Beschränkungen im Online-Angebot der SRG sowie Absprachen zur Sperrung von Inhalten für KI-Systeme, wie SRG und VSM mitteilen.

Die Vereinbarung sah vor, dass die SRG ihr digitales Angebot stärker auf Audio und Video ausrichtet und Textbeiträge auf maximal 2400 Zeichen beschränkt. Zudem sollte die SRG ihre Inhalte für KI-Systeme sperren, wenn auch die führenden Verlage dies tun. Das Weko-Sekretariat geht im Bereich Online-News von einem direkten Konkurrenzverhältnis zwischen SRG und privaten Medien aus und erachtet daher eine Einschränkung der SRG als unzulässige Wettbewerbsbeschränkung.

Als zulässig beurteilt das Sekretariat hingegen Punkte wie die Prüfung von Kooperationen bei Sportübertragungen oder die Verpflichtung der SRG, ihre Marketingausgaben für das Online- und Social-Media-Angebot zu 60 Prozent bei Schweizer Medienhäusern zu tätigen.

Die im Mai 2025 vereinbarten Massnahmen waren das Ergebnis monatelanger Verhandlungen zwischen SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und VSM-Präsident Andrea Masüger. Im Gegenzug zur Selbstbeschränkung der SRG hatte sich der Verlegerverband zur Gebührenfinanzierung der SRG bekannt und die Halbierungsinitiative abgelehnt. Die TX Group trug die Vereinbarung nicht mit (persoenlich.com berichtete). Im November 2025 ratifizierte auch Médias Suisses, der Verband der privaten Medien der Romandie, die Vereinbarung.

SRG, VSM und Médias Suisses wollen nun im Dialog bleiben und an einem «Runden Tisch» die einzelnen Punkte analysieren. Die vom Weko als zulässig eingestuften Teile der Vereinbarung gelten grundsätzlich. Jene Teile, die Nachbesserungen erfordern, sollen zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten. Beide Parteien haben ein Kündigungsrecht, machen davon vorerst aber keinen Gebrauch, wie es in der gemeinsamen Mitteilung heisst.

Der VSM äussert Unverständnis über die Einschätzung des Weko-Sekretariats und bedauert, dass der Schweizer Medienmarkt isoliert betrachtet werde und potenzielle Wettbewerbsverzerrungen durch die gebührenfinanzierte SRG unbeachtlich blieben. Auch die Marktmacht der Big-Tech-Unternehmen sei kartellrechtlich zu wenig berücksichtigt worden. (pd/cbe)