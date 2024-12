Publiziert am 21.12.2024

Die ARD hat das Samstagabendprogramm kurzfristig umgestellt und auf die Ausstrahlung von «Verstehen Sie Spass?» verzichtet. Um 20.15 Uhr lief im Ersten die 15-minütige Sondersendung «Brennpunkt: Anschlag in Magdeburg». Anschliessend folgte der Spielfilm «Donna Leon – Reiches Erbe».

Wie der Sender auf Anfrage von persoenlich.com mitteilte, handelt es sich bei der ausgefallenen «Verstehen Sie Spass?»-Ausgabe nicht um eine Livesendung, sondern um eine Aufzeichnung. Diese soll nun voraussichtlich am zweiten Weihnachtsfeiertag gesendet werden. Auf ORF 1 wurde die Sendung wie geplant ausgestrahlt.

Am Freitagabend fuhr ein Auto auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge. Fünf Menschen starben, darunter ein Kind. Der mutmassliche Täter, ein in Deutschland wohnhafter 50-jähriger Arzt aus Saudi-Arabien, wurde kurz darauf festgenommen. (cbe)