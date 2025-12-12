Publiziert am 12.12.2025

Der Bundesrat hat am Freitag vier neue Mitglieder in die Eidgenössische Medienkommission (Emek) gewählt, teilt dieser mit. Neu in die Kommission berufen wurden die Juristin Suzanna Farace Marazza, Simon Jacoby, Gründer des Stadtmagazins Tsüri.ch, Livia Lehner, Zentralsekretärin von impressum, sowie der Medienrechtsanwalt Michael Schweizer.

Suzanna Farace Marazza arbeitet im Competence Center in Digital Law der Università della Svizzera italiana und befasst sich mit Urheberrechtsfragen und Datenschutz. Sie schreibt derzeit an ihrer Dissertation zum Thema Gedächtnisinstitutionen und Urheberrecht.

Simon Jacoby hat vor elf Jahren Tsüri.ch gegründet und zu einem Lokalmedium mit 20 Mitarbeitenden aufgebaut. Zudem ist er Mitgründer des Verbands Medien mit Zukunft. Livia Lehner ist seit sieben Jahren für Impressum tätig und verantwortet heute die individuelle Rechtsberatung von Medienschaffenden in der ganzen Schweiz. Michael Schweizer ist Rechtsanwalt für Medien- und Kommunikationsrecht in Bern und war zuvor unter anderem Leiter Rechtsdienst bei der SRG.

Gleichzeitig verabschiedet die Emek per Ende 2025 vier langjährige Mitglieder. Christine Gabella war seit 2022 in der Kommission tätig und ist seit Oktober in einem neuen Berufsfeld aktiv. Philip Kübler, Direktor von ProLitteris, sowie Markus Spillmann und Urs Thalmann, Geschäftsführer von Impressum, waren seit der Gründung der Emek vor zwölf Jahren in der Kommission vertreten. (pd/spo)