Herr Steiner, wie steht es um «Das Zelt»? Sie haben im Mai den Betrieb eingestellt und soeben den Konkurs angemeldet. Ist dies das Ende?

Die alte Betriebsgesellschaft geht unter, «Das Zelt» als Unternehmung lebt fort – unbelastet, frisch kapitalisiert, in neuem Eigentum und mit veränderter Führung. Konzept und Marke bleiben gleich, der Tourneebetrieb wird wieder aufgenommen, rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum.

Das Haus war regelmässig ausverkauft, nun deponiert die alte Betriebsgesellschaft die Bilanz. Wie konnte es so weit kommen?

Der Betrieb geriet in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Die zugesagten Gelder einer Investorin blieben Anfang Jahr aus. Ein- und ausgehende Zahlungen stockten, erste Forderungen wurden betrieben. Anfänglich standen einem Auftragsbuch von 14 Millionen Franken nur 0,7 Millionen Franken unbestrittene offene Forderungen gegenüber. Aber die Betreibungen wurden publik, und das Auftragsbuch fiel in sich zusammen. Aus dieser Abwärtsspirale konnte sich der Betrieb nicht mehr befreien. Veranstaltungen mussten abgesagt und dann der Tourneebetrieb angehalten werden. Die Einnahmen versiegten, die Ausgaben blieben. Die Kurzarbeitsentschädigung wurde erst bewilligt, dann widerrufen. Investorenzusagen gaben weiterhin Grund zur Zuversicht. Es wurde PwC, eine internationale Beratungsgesellschaft, beauftragt, und man arbeitete an einem umfassenden Sanierungskonzept. Dieses fand aber zuletzt keine ausreichende Zustimmung der Gläubiger. Einzelne Gläubiger wollten das Dossier für sich schliessen und schlossen es damit für alle.

Woran scheiterte eine umfassende Sanierung?

Ich war bis zuletzt überzeugt, dass der Betrieb insgesamt sanierungsfähig sei. Ich habe alles dafür eingesetzt. Erst vor ein paar Monaten habe ich ausstehende Sozialabgaben privat beglichen. Am Ende hatte aber nicht ich zu entscheiden. Es war eine Gläubigerentscheidung. Einige Grossgläubiger wollten ihr Engagement beenden. Solche Entscheidungen sind nicht immer leicht verständlich, aber zu respektieren. Ich war überrascht, muss es aber hinnehmen.

Was bewirkt der Konkurs der Betriebsgesellschaft?

Das Ergebnis ist eine Sanierung unter Teilkonkurs. Der Betrieb wird neu kapitalisiert und dadurch saniert. Die alte Betriebsgesellschaft war nicht sanierbar, sie geht unter. «Das Zelt» geht nun ohne sie weiter. Neue Kapitalgeber glauben an die Idee von «Das Zelt» und gehen mit einer neuen Struktur in die Zukunft. Andere trifft es leider härter.

Wer verliert dabei am meisten, wer ist besonders betroffen? Wie können die Folgen abgemildert werden?

Altgläubiger fallen mit ihren Altforderungen voraussichtlich vollständig aus. Die alte Betriebsgesellschaft kann konkursbedingt nicht zahlen; die rekapitalisierte neue Betriebsgesellschaft darf nur Neuverbindlichkeiten bedienen. Am meisten verlieren Grossgläubiger, die ihre Aussenstände ausbuchen. Individuell besonders betroffen sind Künstlerinnen und Künstler, Mitarbeitende sowie Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber. Diese können Forderungen nicht einfach abschreiben, umso weniger ihre Enttäuschung. Das ist ganz und gar fürchterlich, zutiefst bedauerlich und auch beschämend. Es sollte durch meinen ursprünglichen Sanierungsvorschlag vermieden werden. Daher müssen, wenn möglich, Lösungen gefunden werden. Für Ticketinhaber ist ein Loyalitätsprogramm im Gespräch, mit exklusiven Zugängen, Ermässigungen oder Freikarten. Künstler werden bei der Wiederverpflichtung offene Forderungen zur Sprache bringen, ebenso Mitarbeitende bei der Wiedereinstellung. Ich setze mich dafür ein, aber die Entscheidung darüber liegt nicht mehr bei mir.

Das Schweizer Fernsehen spricht von Schulden in Höhe von 6 Millionen Franken?

Das kommentiere ich nicht.

Wie sehen Sie Ihre persönliche Rolle, vor und nach der Krise?

Ich war als Jurist, als Artist, als Zirkusdirektor, als Kulturschaffender und als Nachwuchsförderer erfolgreich. «Das Zelt» hat Talente entdeckt, zu Künstlern entwickelt und erfolgreich gemacht. Es wurde in vielen Kantonen von mehr als vier Millionen Gästen besucht und hat durch Fernsehen und Radio über Jahrzehnte die gesamte Schweiz unterhalten. Aber den Stab über ein Unternehmen bricht der Markt. Ich hatte zuletzt unternehmerisch keine glückliche Hand. Die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Ich habe für vieles um Entschuldigung zu bitten. Daher habe ich alle meine Ämter angeboten. Auch darüber entscheiden die neuen Eigentümer.

Woher kommt das frische Kapital, wie viel wird investiert, und wie werden künftig die Geschäfte geführt?

Es ist privates Kapital, dessen Geber ungenannt bleiben möchten. Sie wollen neben einer Geldanlage auch die Kulturlandschaft fördern. Die laufende Rekapitalisierung umfasst einen angemessenen Betrag; das Investoreninteresse hält an. Es wird eine Aufgabenteilung zwischen kaufmännischer und künstlerischer Intendanz erwogen. Über die Besetzung von Gremien oder Posten entscheide aber nicht mehr ich.

Wie kommt diese Entwicklung an, und welchen Einfluss hat sie auf das Vertrauen in «Das Zelt»?

Geschäftspartner können mit der neuen Betriebsgesellschaft Neugeschäfte machen; darauf kommt es den meisten an. Künstler können sich weiterhin auf Marke und Konzept verlassen. Für das Publikum war «Das Zelt» stets ein Garant für gute Unterhaltung. Es kann darauf vertrauen, dass Veranstaltungen nun zeitnah stattfinden.

Welche Veranstaltungen finden als Nächstes statt?

Los geht es mit Divertimento am 25. März 2027 in Zürich. Über das weitere Programm wird informiert.

Zum Abschluss: Adrian Steiner, als Gründer und Retter am Ende ein tragischer Held?

Ich gehe unter, aber «Das Zelt» lebt. Vielleicht ist es so. Wichtiger ist mir der kulturpolitische Blick: So wie jemand einmal Venedig die unwahrscheinlichste aller Städte nannte, können auch die privat finanzierte Gründung und der ein Vierteljahrhundert lang erfolgreiche Betrieb eines Tourneetheaters betriebswirtschaftlich als die unwahrscheinlichste aller Unternehmungen gelten. So, wie man mit Hammerschlägen Holzpfähle in den sauerstoffarmen Lagunenschlick treibt, hat das Publikum durch seinen Applaus ein Fundament errichtet, das das darauf stehende Haus verlässlich trägt. «Das Zelt» lebt, weil das Publikum es lebendig will. Die Aufgabe bleibt, das Haus immer neu zu bespielen und den Applaus immer neu zu verdienen. Dafür sind alle Weichen gestellt.

Konkret: Was machen Sie künftig?

Das weiss ich nicht. Ich biete einfach alle Ämter an.