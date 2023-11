Weltwoche: Viktor Orban gibt sich die Ehre

Zum 90. Geburtstag der Weltwoche hat sich Verleger und Chefredaktor Roger Köppel ein besonderes Geschenk gemacht: er lud den ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban zu einer «Zürcher Rede» ins Nobelhotel Dolder ein.

Der 60-jährige Orban ist – mit einem Unterbruch von acht Jahren – seit 1998 Ministerpräsident Ungarns und wird nächstes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Vor acht Jahren weigerte er sich, Flüchtlinge in Ungarn aufzunehmen, was ihm europaweit – und vor allem in Deutschland – grosse Kritik eintrug. Neben den zahlreichen Medienleuten hatte es vor dem Nobelhotel auch ein grosses Polizeiaufgebot.

Orban lobt Weltwoche

Zur Begrüssung meinte Weltwoche-Verleger Roger Köppel, dass Orban jene Qualitäten verkörpere, die er an Politikern schätze. So sei er mutig und scheue keine Auseinandersetzung. Orban zeigte sich sichtlich erfreut über die Einladung der Weltwoche, die er bewundere. Es sei wichtig, so der ungarische Ministerpräsident, dass es auch noch Zeitschriften gäbe, die nicht im Mainstream schwimmen. «Die europäische Politik wäre ohne die Weltwoche ärmer», sagte Orban.



Seinen Zürcher Auftritt bezeichnete er als «Therapie». In anderen Ländern werde er immer gleich abgestempelt. Von einem EU-Beitritt könne er der Schweiz nur abraten. «Sollte es mit einem Rahmenabkommen nicht klappen, hat die Schweiz immer noch Ungarn, auf das sie sich verlassen kann», sagte der ungarische Ministerpräsident, der sich selber als «wertkonservativ» bezeichnet.

Er lobte in seiner Rede die Schweizer Neutralität und «Freiheitskämpfer» wie Wilhelm Tell, die auf ungarischen Jasskarten abgebildet seien. Zudem würde Orban eine Wiederwahl von Donald Trump als amerikanischen Präsidenten begrüssen.

Ungarn habe mit der Schweiz mindestens ein grosses Problem gemeinsam, sagte Orban in seiner gut einstündigen Rede. Und dieses sei die EU, die «voller Bürokraten statt Politiker» sei. «Was wir heute bei der EU sehen, schmerzt. Ich sage das voller Bitterkeit», so Orban, der nächstes Jahr die Ratspräsidentschaft übernehmen wird.

Alt-Bundesräte, Fürstin und Nobelpreisträger

Anwesend waren im Nobelhotel Dolder neben ungefähr 300 Zuhörerinnen und Zuhörern die ehemaligen SVP-Bundesräte Christoph und Ueli Maurer (SVP), Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die in deutschen Medien immer wieder wegen ihren Aussagen für Kritik sorgt, sowie der ungarische Physiker Ferenc Krausz, der soeben den Physiknobelpreis gewann. Am Ende gab es für den Gastredner eine stehende Ovation.

Am Dienstag war Orban in Bern von Bundespräsident Alain Berset und Aussenminister Ignazio Cassis zu einem Höflichkeitsbesuch empfangen worden. (ma/sda)